Моди обсудил с Путиным Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что обсудил с российским президентом Владимиром Путиным «тематику Украины». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в Большом Кремлевском дворце начались переговоры между Путиным и Моди. Встреча проходит в узком формате.

Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле Путин и Моди планируют обсудить перспективы дальнейшего развития российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Перед поездкой в Кремль Путин и Моди посетили на ВДНХ павильон «Атом». Лидеров двух стран встретили первый вице-премьер Денис Мантуров и глава Росатома Алексей Лихачев.

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Ранее сообщалось, что граждан Индии уволят из российской армии после просьбы премьера Моди.