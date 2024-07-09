Путин и Моди начали официальные переговоры в Кремле

В Большом Кремлевском дворце начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Встреча проходит в узком формате. Российский лидер заявил, что они с премьером Индии в неформальной обстановке все обсудили.

Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле Путин и Моди планируют обсудить перспективы дальнейшего развития российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Также планируется встреча с участием делегаций в формате рабочего завтрака.

Утром 9 июля Путин и Моди посетили на ВДНХ павильон «Атом», — он был построен при участии государственной корпорации «Росатом» и открылся 4 ноября 2023 года. Лидеров двух стран встретили первый вице-премьер Денис Мантуров и глава Росатома Алексей Лихачев.

Ранее сообщалось, что граждан Индии уволят из российской армии после просьбы премьера Моди.