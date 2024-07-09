Шольц высказался о состоянии Байдена

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его не беспокоит физическое состояние президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Его слова перед вылетом на саммит НАТО в Вашингтон приводит РИА Новости.

«Нет, такого беспокойства у меня нет. Из многочисленных разговоров, которые у меня были с президентом США, я знаю, что он вместе с нами очень хорошо и очень четко подготовился к этому саммиту», — сказал Шольц.

Он также предрек успех предстоящему саммиту Североатлантического альянса, так как многие решения, которые будут приняты на мероприятии, были подготовлены при взаимодействии Берлина и Вашингтона.

Ранее стало известно, что помощники президента США Джо Байдена более года контролировали личные контакты и передвижение главы государства, чтобы скрыть его реальное состояние и не демонстрировать участившиеся неудачи.

До этого координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Джо Байден готовится к пресс-конференции, которая пройдет по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

Ранее Шольц испытал облегчение из-за результатов парламентских выборов во Франции.