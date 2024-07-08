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Шольц оценил результаты парламентских выборов во Франции

Шольц заявил, что почувствовал облегчение из-за результатов выборов во Франции

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Johanna Geron/Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что испытал облегчение после публикации результатов парламентских выборов во Франции. Его слова приводит Reuters.

«Если бы президенту Франции пришлось вступить в коалицию с правой популистской партией, это стало бы серьезным вызовом», — сказал Шольц.

Он выразил надежду, что Эммануэль Макрон и избранные представители «преуспеют в конструктивном формировании правительства».

Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых сил «Новый народный фронт». Блок Эммануэля Макрона «Вместе!» занял второе место, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен оказалось только третьим.

Ни одна из партий не получает абсолютного большинства в Национальном собрании (нижней палате парламента страны), что осложнит формирование нового правительства. После оглашения предварительных результатов в крупных городах Франции традиционно произошли беспорядки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили итоги парламентских выборов во Франции.

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