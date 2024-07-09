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В Сербии опровергли заявления Госдепа США о помощи Украине

Вице-премьер Сербии Вулин отверг заявления Госдепа США о военной помощи Украине

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг заявления помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайана о том, что Белград оказывает военную помощь Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Если что-либо из сербского оружия найдут на поле боя, это нарушение всех международных процедур, которые гарантируют, что оружие будет там, где это предусмотрено договором, а ни одним договором не предусмотрена Украина», — подчеркнул Вулин.

По его словам, подобные заявления О'Брайана являются попыткой поссорить Россию и Сербию. Вулин отметил, что соответствующие попытки не достигнут успеха.

Ранее премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что Белград не хочет ограничивать экспорт боеприпасов в третьи страны. По его словам, производство снарядов, которые «используются там, где идет война», не является чем-то аморальным.

До этого газета Financial Times сообщила, что объем экспорта боеприпасов из Сербии, которые могли поступить на Украину, составил около €800 млн. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что цифра приблизительно соответствует действительности. По его словам, это сумма за два или три года.

Ранее в Совфеде резко ответили на слова премьера Сербии о поставках оружия третьим странам.

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