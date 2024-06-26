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В Совфеде резко ответили на слова премьера Сербии о поставках оружия третьим странам

Сенатор Джабаров счел аморальной позицию Сербии по продаже оружия другим странам

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Максим Блинов/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал позицию Сербии по продаже оружия третьим странам, назвав ее аморальной. Так в беседе с «Лентой.Ru» он прокомментировал слова премьера Сербии Милоша Вучевича о том, что страна не хочет ограничивать экспорт боеприпасов другим государствам.

«Такие заявления выглядят аморально. Представьте себе, что российскими бомбами, которые могли бы продать в любую страну НАТО, бомбили Белград, — каким бы образом сербы на такое реагировали? Я не верю, что сербы не знали, куда идет это вооружение», — указал Джабаров.

Парламентарий подчеркнул, что его «удивляют и расстраивают» подобные действия сербов, потому что они являются «нашими братьями». Он выразил уверенность, что граждане страны не примут политику по продаже оружия и осудят ее.

«Мы не будем поднимать шум на эту тему. Сербы должны понять, что как бы они ни старались понравиться западным странам, для Евросоюза они все равно будут чужими», — подытожил Джабаров.

Ранее премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что Белград не хочет ограничивать экспорт боеприпасов в третьи страны. По его словам, производство снарядов, которые «используются там, где идет война», не является чем-то аморальным.

До этого газета Financial Times сообщила, что объем экспорта боеприпасов из Сербии, которые могли поступить на Украину, составил около €800 млн. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что цифра приблизительно соответствует действительности. По его словам, это сумма за два или три года.

Ранее в Белграде высказались о поставках ВСУ сербских боеприпасов.

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