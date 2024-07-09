Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что Владимиру Зеленскому на саммите НАТО в Вашингтоне вместо членства в альянсе преподнесут тыкву и откажут как жениху на сватовстве. Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

Рогов заявил, что по результатам встречи в Вашингтоне Зеленский получит тыкву «по старой южнорусской традиции», когда таким образом отказывали нежеланному жениху.

Предлогом для отказа принять Киев в НАТО станут высокий уровень коррупции и произвола, считает председатель движения «Мы вместе с Россией».

До этого специальный помощник президента США и директор по европейским делам совета национальной безопасности Майкл Карпентер заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс требует от его членов политической воли, которая в настоящий момент отсутствует.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявлял, что США на саммите НАТО в Вашингтоне планируют объявить о новых мерах по укреплению противовоздушной обороны Украины.

Ранее сообщалось, что Украина не станет членом НАТО, пока не решит проблему с коррупцией.