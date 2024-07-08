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Путин отметил заслуги Моди перед народом Индии

Путин: Моди посвятил жизнь служению индийскому народу, люди это чувствуют

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РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди всю жизнь посвятил служению своему народу. Об этом сообщает ТАСС.

На неформальной встрече в подмосковной резиденции российского президента Моди рассказал о том, как прошли выборы в Индии. Он сообщил, что народ дал ему шанс служить Родине, на что Путин ответил индийскому коллеге, что тот «посвятил всю жизнь служению народу».

«И люди это чувствуют», — отметил президент России.

Моди согласился с Путиным и добавил, что у него, как у премьера, только одна цель — народ и страна.

Также в ходе переговоров с Путиным, на которые Моди прилетел 8 июля, индийский премьер заявил, что российско-индийские контакты будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией.

Несколько дней назад глава индийского МИД Винай Кватра сообщил, что Индия надеется «исправить» дисбаланс двухсторонней торговли, увеличив экспорт в сельском хозяйстве, технологиях, фармацевтики и услугах.

Ранее Моди назвал Путина своим другом.

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