Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил, что Владимир Зеленский провоцирует мировую войну соглашением о гарантиях безопасности с Польшей, где предусмотрено уничтожение российских ракет в небе над Украиной. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По словам политика, соответствующее соглашение между сторонами еще больше скатывает кризис на Украине к глобальному противостоянию. По его мнению, таким образом Польша вступает в прямую конфронтацию с Россией.

Он призвал остановить «безумие» и прекратить эскалацию.

До этого Владимир Зеленский заявил, что соглашение по безопасности, которое заключили Украина и Польша, предполагает, что последняя сможет сбивать некоторые ракеты, находящиеся в украинском небе. Помимо этого, Варшава и Киев договорились продолжить сотрудничество в сфере военной авиации и рассмотреть возможность передачи Украине дополнительных самолетов.

Ранее в Германии заявили, что ПВО в Киеве «подошло к концу».