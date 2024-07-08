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Во Франции предупредили о последствиях договора Украины и Польши о сбитии ракет РФ

Политик Филиппо: договор Киева и Варшавы о сбитии ракет РФ ведет к мировой войне

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Alexis Sciard/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил, что Владимир Зеленский провоцирует мировую войну соглашением о гарантиях безопасности с Польшей, где предусмотрено уничтожение российских ракет в небе над Украиной. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По словам политика, соответствующее соглашение между сторонами еще больше скатывает кризис на Украине к глобальному противостоянию. По его мнению, таким образом Польша вступает в прямую конфронтацию с Россией.

Он призвал остановить «безумие» и прекратить эскалацию.

До этого Владимир Зеленский заявил, что соглашение по безопасности, которое заключили Украина и Польша, предполагает, что последняя сможет сбивать некоторые ракеты, находящиеся в украинском небе. Помимо этого, Варшава и Киев договорились продолжить сотрудничество в сфере военной авиации и рассмотреть возможность передачи Украине дополнительных самолетов.

Ранее в Германии заявили, что ПВО в Киеве «подошло к концу».

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