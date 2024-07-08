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Путин назначил военного прокурора Объединенной группировки войск

Путин назначил Сергея Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Сергея Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить на пятилетний срок генерал-лейтенанта юстиции Казакова Сергея Валерьевича — военным прокурором Объединенной группировки войск (сил), освободив его от занимаемой должности», — написал он.

До этого комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, а также комитет по обороне и безопасности рассмотрели и поддержали кандидатуры, кандидатуры на посты военных прокуроров, в том числе Сергея Казакова.

8 июля адмирал Владимир Касатонов был назначен начальником главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России, вице-адмирал Сергей Липилин, ранее занимавший должность начальника штаба флота, стал главой Балтийского флота.

Ранее Медведев рассказал о темпах по набору в объединенную группу войск.

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