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Путин поздравил избранного президента Ирана с победой на выборах

Кремль: между Путиным и Пезешкианом состоялся телефонный разговор

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В публикации отмечается, что Путин поздравил Пезешкиана с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на ответственном государственном посту.

«С обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым высоким уровнем добрососедских российско-иранских отношений и подтверждена готовность к тесной совместной работе по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных областях», — добавили в пресс-службе.

6 июля иранский избирком объявил о победе Масуда Пезешкиана на внеочередных президентских выборах, которые проводились после крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

По результатам обработки всех 30,530 млн бюллетеней Пезешкиан набрал 16,384 млн голосов — по меньшей мере 53,6% от общего числа. Его конкурент, представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики консерватор Саид Джалили, получил 13,538 млн голосов (44,3%).

Пезешкиан стал девятым президентом республики в истории Исламской Республики Иран.

Президент в Иране — второй по значимости политик в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности главы государства входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью.

Ранее Эрдоган заявил, что новый президент Ирана — турок.

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