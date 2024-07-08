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В Совфеде оценили предложение Зеленского по посредникам в мирном урегулировании

Сенатор Карасин призвал не реагировать на условия Зеленского по посредникам

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что России и другим государствам не следует обращать внимание на условия Владимира Зеленского по посредникам в мирных переговорах между Москвой и Киевом. Его слова приводит «Лента.Ru».

С точки зрения парламентария, «уже всем надоело», что Владимир Зеленский регулярно выставляет перед международным сообществом «какие-то необъяснимые условия».

«Два с половиной года его поведение всегда отличалось тем, что он что-то просил, кому-то угрожал. Я бы, честно говоря, реагировал бы на эти высказывания, условия и ультиматумы легче, пропуская мимо ушей», — заявил Карасин.

По его словам, в вопросе мирного урегулирования конфликта «за дело должны взяться серьезные международные игроки, прежде всего, Российская Федерация, СНГ, Китай». Сенатор также отметил, что в Евросоюзе зреет понимание о необходимости включаться в конструктивный процесс, а не «обкладывать Россию и другие страны санкциями, ультиматумами, угрозами». Подобная политика со стороны ЕС начинает напоминать «полуэстрадное представление», отметил он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в роли посредников по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом могут быть только Соединенные Штаты, Евросоюз и Китай.

Ранее немецкая оппозиция призвала Зеленского к компромиссам с Россией.

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