Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Немецкая оппозиция призвала Зеленского к компромиссам с Россией

Лидер АдГ Крупалла: Украине следует отказаться от ЕС и НАТО ради достижения мира

close
100%
Global Look Press

Один из лидеров правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла призвал Украину отказаться от стремления стать членом Евросоюза и НАТО для достижения мира. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала ARD.

«В конце концов речь должна идти о компромиссах. Я думаю, важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС. <…> Можно и нужно говорить о компромиссах», — заявил Крупалла.

Политик также раскритиковал речь Владимира Зеленского в бундестаге, где он указал на невозможность компромиссов с Россией. Крупалла напомнил, что президент Украины даже не пытался достичь договоренностей с Россией.

Лидер «АдГ» также подчеркнул, что конфликт Москвы и Киева следует разрешить дипломатическими методами.

До этого член немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделе заявила, что НАТО придерживается недальновидной политики, которая увеличивает риск прямого участия организации в вооруженном конфликте между РФ и Украиной.

Ранее генерал США раскрыл, что станет «позитивным результатом» для Украины на саммите НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами