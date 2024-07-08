Один из лидеров правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла призвал Украину отказаться от стремления стать членом Евросоюза и НАТО для достижения мира. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала ARD.

«В конце концов речь должна идти о компромиссах. Я думаю, важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС. <…> Можно и нужно говорить о компромиссах», — заявил Крупалла.

Политик также раскритиковал речь Владимира Зеленского в бундестаге, где он указал на невозможность компромиссов с Россией. Крупалла напомнил, что президент Украины даже не пытался достичь договоренностей с Россией.

Лидер «АдГ» также подчеркнул, что конфликт Москвы и Киева следует разрешить дипломатическими методами.

До этого член немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделе заявила, что НАТО придерживается недальновидной политики, которая увеличивает риск прямого участия организации в вооруженном конфликте между РФ и Украиной.

Ранее генерал США раскрыл, что станет «позитивным результатом» для Украины на саммите НАТО.