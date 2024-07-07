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В Германии предрекли крупное поражение ВСУ на Донецком направлении

Die Welt: ВСУ грозит крупное поражение на Донецком направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в очень тяжелом положении на Донцеком направлении. Об этом сообщил немецкий журналист Кристоф Ваннер в материале для канала Welt.

По его словам, сейчас многие украинцы бьют тревогу и призывают к осторожности, чтобы избежать поражения на данном направлении боевых действий. Журналист отметил, что наиболее тяжелая ситуация для армии Украины сложилась в районе Торецка.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы России наступают на всех направлениях.

До этого бывший советник Пентагона Теодор Посол заявил, что страны НАТО не имеют четкой стратегии в отношении Украины, поэтому принимают хаотичные решения. По его словам, у стран Североатлантического альянса нет какой-либо стратегии, поэтому они «мечутся и пребывают в отчаянии». Эксперт также предрек предстоящему саммиту альянса трудности.

Ранее на Украине рассказали, что обсуждают солдаты ВСУ в окопах.

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