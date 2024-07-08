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В Польше оценили миротворческие усилия Орбана

Премьер Польши Туск: никто не имеет права решать вопрос о мире без участия Киева

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Gleb Garanich/Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ни одна страна не имеет права решать вопрос мирного урегулирования конфликта без участия Украины, а также вести какие-либо переговоры о европейской политике без одобрения ЕС. Его слова с совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским приводит «Европейская правда».

Туск подчеркнул, что «никто не имеет права без Украины, от имени Украины решать вопрос о будущем мире и его форме».

«Никто не имеет права выступать от имени Польши или всего Евросоюза без полного взаимопонимания с Украиной и с нами всеми, если речь идет о возможных разговорах с Москвой», – сказал Туск, имея в виду миротворческие усилия премьера Венгрии Виктора Орбана.

До этого агентство Bloomberg писало, что в преддверии саммита НАТО между Украиной и Польшей подписано долгосрочное соглашение о безопасности. По данным агентства, подписи под документом были поставлены во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву, где он встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Ранее в Польше рассказали о вылитых на Орбана «ведрах с помоями» из-за визита в Россию.

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