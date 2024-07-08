Путин заявил о необходимости укрепления семей

Для государства нет ничего более важного, чем укрепление семей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Путин в понедельник провел встречу с семьями-финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

«Для нас, для государства, не может быть ничего более важного, чем укрепление семьи. Тем более, вот, в Год семьи в России», — сказал Путин.

Недавно психолог Светлана Волгина рассказала о важном факторе, который помогает добиться сближения в семье. Она посоветовала сделать кулинарные эксперименты семейной традицией.

По ее словам, день совместного приготовления блюд можно приурочить к какому-либо событию, например в пост приготовить вегетарианское блюдо, в сезон клубники — ягодный десерт, а на Новый год — праздничный пирог.

До этого клинический психолог Анастасия Кардиакос рассказала, как родителям поддержать ребенка во время экзаменов.

Ранее психологи рассказали, какое домашнее животное лучше завести в семье с ребенком.