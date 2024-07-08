Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о необходимости укрепления семей

Путин: для государства нет ничего более важного, чем укрепление семей

close
100%
Shutterstock

Для государства нет ничего более важного, чем укрепление семей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Путин в понедельник провел встречу с семьями-финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

«Для нас, для государства, не может быть ничего более важного, чем укрепление семьи. Тем более, вот, в Год семьи в России», — сказал Путин.

Недавно психолог Светлана Волгина рассказала о важном факторе, который помогает добиться сближения в семье. Она посоветовала сделать кулинарные эксперименты семейной традицией.

По ее словам, день совместного приготовления блюд можно приурочить к какому-либо событию, например в пост приготовить вегетарианское блюдо, в сезон клубники — ягодный десерт, а на Новый год — праздничный пирог.

До этого клинический психолог Анастасия Кардиакос рассказала, как родителям поддержать ребенка во время экзаменов.

Ранее психологи рассказали, какое домашнее животное лучше завести в семье с ребенком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами