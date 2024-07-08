В Кремле высоко оценили миротворческие инициативы премьера Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан показал свою политическую волю к диалогу, в России это оценивают как весьма позитивный и полезный шаг. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, Кремль допускает, что по итогам поездок в Россию и Китай Орбан поделится впечатлениями о них со своими коллегами на саммите НАТО в Вашингтоне.

2 июля Орбан первый раз за почти десять лет посетил Украину. Будапешт назвал главной целью его визита прекращение боевых действий в Европе. Политик пытался лично уговорить украинского президента Владимира Зеленского прекратить огонь по всей линии фронта и сделать это даже до начала каких-то переговоров с Россией. Однако Киев выступил резко против, считая, что передышка укрепит Россию и позволит Москве победить.

5 июля Виктор Орбан посетил Москву, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Главной темой их переговоров стала возможность урегулирования украинского конфликта.

Ранее в Венгрии призвали «пристегнуть ремни» политиков, выступающих за войну.