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Путин освободил от должностей двух помощников секретаря Совбеза

Путин освободил Аношина и Мухитова от должностей помощников секретаря Совбеза

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин освободил от должностей помощников секретаря Совета безопасности РФ Наиля Мухитова и Евгения Аношина. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

«Освободить Аношина Евгения Алексеевича от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ», — говорится в одном из документов.

В другом указе с такой же формулировкой речь идет о Наиле Мухитове.

По данным источника ТАСС, Аношин переходит на работу к помощнику президента Николаю Патрушеву, с которым он работал почти 10 лет, когда тот был секретарем Совбеза РФ. Мухитов, который работал с Патрушевым в Совбезе более 8 лет, переходит на работу в администрацию президента.

До этого сообщалось, что Путин подписал указ о назначении Сергея Щербакова на пост заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Ранее племянник главы Чечни Хамзат Кадыров получил должность секретаря Совета безопасности республики.

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