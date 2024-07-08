Путин заявил, что России есть что защищать

Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудниками и представителями экспонентов выставки-форума «Россия» на ВДНХ заявил, что РФ есть что защищать, и это важно демонстрировать всем доброжелателям России. Его цитирует РИА Новости.

«Вот это очень важно — самим чувствовать это и показать и нашей стране, и всем доброжелателям, а это большинство в мире, показать, чего мы можем добиться и чего мы добиваемся благодаря труду и таланту нашего народа», — сказал он.

Путин в пятый раз посетил Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, которая завершает свою работу 8 июля. Впервые он приехал на нее 4 декабря 2023 года. Также президент приезжал на съезд «Единой России», который проходил 17 декабря на площадке «России». В третий раз он посетил ее 23 января для участия во Всероссийском семейном форуме, где дал старт Году семьи в России. В четвертый раз Путин приезжал на выставку 1 февраля на церемонию закрытия II съезда Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого сообщил, что российский лидер планирует на выставке встретиться с семьями — финалистами конкурса «Это у нас семейное» и обсудить с ними актуальные вопросы и выслушает их предложения.

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ открылась 4 ноября 2023 года. Она должна была завершиться в апреле, однако в январе Путин предложил продлить ее на летний период. Кроме того, 1 июля российский президент подписал распоряжение о создании в Москве национального центра «Россия» для сохранения наследия выставки-форума.

Ранее на выставке «Россия» юбилейного посетителя одарили поездкой в Омск.