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Генерал США раскрыл, что станет «позитивным результатом» для Украины на саммите НАТО

Генерал США Кларк: в Европе считают возвращение Трампа опасным для помощи Киеву

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Генерал США в отставке Уэсли Кларк заявил, что союзники Вашингтона пристально следят за американской политикой по вопросу поддержки Украины в преддверии саммита НАТО, поскольку опасаются возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Его слова приводит The Hill.

Кларк подчеркивает, что в Европе считают поведение Трампа в контексте поддержки Киева «опасным» и «вызывающим беспокойство». Он объяснил, что многие считали Соединенные Штаты «стабильной страной», но эта надежная основа пошатнулась во время президентства Трампа.

«Они ему [Трампу] не доверяют. Они не понимают, почему он это говорит. Они думают, что это может быть как-то связано с его отношениями с Владимиром Путиным… Они обеспокоены, действительно обеспокоены, потому что для нас НАТО — это океан. Для них Россия — это сосед», — заявил военный.

Он также подчеркнул, что на предстоящем мероприятии Североатлантического альянса Украина не получит приглашения в НАТО, но ее заверят в дальнейшей поддержке. Это станет «очень позитивным результатом» для Киева, считает Кларк.

До этого представитель Украины при Североатлантическом альянсе Наталья Галибаренко заявила, что Киев хочет получить обещание о неотвратимом членстве в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне.

Ранее стало известно, что Зеленский готовится к снижению поддержки Запада.

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