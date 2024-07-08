Немецкий политолог рассказал о шоке либеральных элит ЕС от дипломатии Орбана

Либеральные элиты Европейского союза в шоке от «миротворческой миссии» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил немецкий политолог Александр Рар. При этом, по его словам, глава венгерского кабмина отдает себе отчет в том, что часть нынешнего руководства ЕС будет его проклинать за попытки урегулировать конфликт на Украине.

«Германия уже пыталась остановить дипломатию Венгрии. Глава МИД Бербок хотела отправиться в Будапешт, чтобы в резкой форме посадить Орбана на место. Но венгерский МИД попросил ее не прилетать. Для Германии как неформального лидера ЕС, это пощечина», — отметил Рар.

Он добавил, что пока Евросоюз хочет поражения России любой ценой, Венгрия пытается показать, что это безумие.

В начале июля Орбан посетил Киев, а затем Москву. Он назвал свой визит в РФ продолжением «мирной миссии». В Евросоюзе раскритиковали Венгрию за эту поездку, а в Германии потребовали, чтобы страна ушла с места председателя Совета ЕС.

Венгерский премьер рассказал, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным спросил его мнение о существующих планах по урегулированию конфликта и безопасности Европы после окончания военных действий. Орбан также предложил российскому лидеру подумать о кратковременном перемирии.

После этого премьер Венгрии направился в Китай, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Следующая остановка Орбана — Вашингтон.

Ранее в Кремле объяснили цель «мирной миссии» Орбана.