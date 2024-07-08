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В Кремле оценили итоги парламентских выборов во Франции

Песков: для РФ лучше, если во Франции победят сторонники реставрации отношений

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги парламентских выборов во Франции, заявил, что для Москвы было бы лучше, если бы победили те политические силы, которые являются сторонниками усилий по реставрации российско-французских отношений.

«Для России лучше победа тех политических сил, которые бы являлись сторонниками усилий по реставрации наших двухсторонних отношений, но пока такой ярко выраженной политической воли мы ни у кого не видим. Поэтому в этом плане особых надежд и особых иллюзий мы не питаем... Мы с большим интересом будем дальше наблюдать за процессом формирования правительства, оформления блоков. Очевидно, что французские избиратели находятся в поиске. Франция — это очень важная страна на европейском континенте. Поэтому, конечно, все, что там происходит, небезынтересно для нас», — сказал представитель Кремля.

Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых сил «Новый народный фронт». Блок президента Эммануэля Макрона «Вместе!» занял второе место, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен вопреки прогнозам оказалось лишь третьим. Ни одна из партий не получает абсолютного большинства в Национальном собрании, что осложнит формирование нового правительства. После оглашения предварительных результатов в крупных городах Франции традиционно произошли столкновения левых с полицией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Франсуа Олланд объявил об отказе выдвигаться на пост главы будущего правительства.

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