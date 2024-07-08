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В МИД назвали возможные последствия приезда Канье Уэста в РФ

Рябков: приезд Канье Уэста поможет артистам США увидеть привлекательность РФ

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Global Look Press

Приезд рэпера Канье Уэста в Москву поможет американским исполнителям по-другому взглянуть на Россию, а власти страны будут только приветствовать подобные события, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом дипломат рассказал в интервью журналу «Международная жизнь».

По мнению Рябкова, многие западные артисты в настоящее время смотрят на Россию сквозь призму пропаганды своих государств.

«Тем важнее было бы для них приехать к нам и незашоренно посмотреть на происходящее, убедиться в том, что Россия привлекательна. Поэтому Канье Уэст — это хорошо», — считает замглавы российского МИД.

Он добавил, что РФ открыта миру и рассчитывает, что в страну начнут приезжать и другие исполнители с мировыми именами.

До этого Рябков заявлял, что является поклонником творчества Уэста и Леди Гаги.

Канье Уэст прибыл в Москву 30 июня. Команда бренда «Гоша Рубчинский» рассказала «Газете.Ru», что рэпер приехал в столицу РФ на день рождения дизайнера.

В свою очередь, продюсер Яна Рудковская не исключила, что артист проведет концерт на стадионе «Лужники». Однако в пресс-службе площадки эту информацию не подтвердили.

В ночь на 1 июля Канье покинул Москву. Артист отправился в Берлин с пересадкой в Стамбуле. В этот же день Telegram-канал Baza сообщил, что Уэст может провести шоу в Москве в сентябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудники компании Канье Уэста подали к ней иск из-за унижений на работе.

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