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Назван кандидат на пост президента Молдавии от социалистов

Додон: социалисты Молдавии выдвинут в президенты экс-генпрокурора Стояногло

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Михай Карауш/РИА Новости

Партия социалистов Молдавии выразила готовность выдвинуть кандидата в президенты экс-генпрокурора республики Александра Стояногло, партия предлагает его оппозиции как единого беспартийного кандидата, вокруг которого можно консолидировать силы. Об этом на брифинге заявил лидер социалистов, экс-президент Молдавии Игорь Додон.

«Этот кандидат - Александр Стояногло», — подчеркнул Додон.

По словам экс-президента Молдавии, вокруг него можно будет мобилизовать большую часть электората.

До этого депутат парламента Молдавии, председатель парламентской группы оппозиционного политического блока «Победа» Василий Боля заявлял, что Молдавию превращают в «анти-Россию №2», но оппозиция будет этому сопротивляться.

Ранее в Молдавии предрекли серьезные протесты после выборов президента.

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