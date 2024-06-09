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В Молдавии предрекли серьезные протесты после выборов президента

Додон не исключил серьезных протестов после выборов президента Молдавии

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Kremlin Pool/Global Look Press

Экс-президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон уверен, что существует вероятность серьезных протестов после выборов президента республики. Об этом сообщает ТАСС.

«Они взяли опыт некоторых стран, не самый хороший, и приняли закон, что можно голосовать по почте», — отметил Додон.

Он обратил внимание, что власти предоставили право голосования по почте не всем гражданам Молдовы, которые находятся в других странах, а только тем, кто живет в США и Канаде. Лидер Партии социалистов счел это незаконным и антиконституционным.

По прогнозу Додона, Майя Санду может выиграет за счет этих голосов, став «нелегитимным президентом».

До этого стало известно, что осенью в стране одновременно пройдут президентские выборы и референдум о вступлении в Евросоюз. Что стоит на кону и как на ситуацию влияет приднестровский и украинский фактор, «Газета.Ru» обсудила с оппозиционером Иланом Шором — главой запрещенной в Молдавии партии «Шор».

Раннее сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков сообщил о стягивании военной техники Молдавии к границе.

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