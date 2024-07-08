Лидер Южной Кореи поднимет вопрос о сотрудничестве между РФ и КНДР на саммите НАТО

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель на саммите НАТО в США выразит свою обеспокоенность по поводу наращивания военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

«Мы направим решительный сигнал относительно военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей и обсудим пути укрепления сотрудничества между союзниками по НАТО», — сказал первый заместитель советника по национальной безопасности Ким Тхэ Хе на брифинге.

До этого Юн Сок Ель заявил агентству Reuters, что России предстоит выбрать, с какой из двух Корей она будет развивать отношения. Президент отметил, что военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном угрожает миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе.

Правительство Южной Кореи пересмотрит свою позицию по поставкам летального оружия Киеву в ответ на Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который 19 июня заключили Россия и КНДР. Президент РФ Владимир Путин предостерег Сеул от этого шага, заявив, что поставки вооружения будут ошибкой. По его словам, если Южная Корея все-таки пойдет на него, то Москва примет соответствующие решения, которые вряд ли понравятся нынешнему руководству республики. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ предостерегли Южную Корею от передачи оружия Украине.