В США предрекли политическую нестабильность во Франции по одной причине

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Bloomberg: Франция движется к политической нестабильности после выборов

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Abdul Saboor/Reuters

Франция движется к политической нестабильности после победы левых на парламентских выборах, поскольку в стране нет традиции формирования коалиционного правительства. Об этом пишет Bloomberg.

«Франция, по всей видимости, движется к политической нестабильности после того, как неожиданная победа левой коалиции на воскресных выборах в законодательный орган не дала ни одной партии возможности претендовать на большинство, необходимое для управления страной», - говорится в сообщении издания.

По оценке агентства, неясно, «как страна, не имеющая традиции коалиций, сформирует правительство, способное принимать законы».

До этого сообщалось, что левая коалиция «Новый народный фронт» победила на парламентских выборах во Франции, получив 182 депутатских мандата в Национальном собрании.

На втором месте — коалиция либерал-центристских сил «Вместе» президента Эммануэля Макрона. Она получит 168 мест в нижней палате парламента. Правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен показало третий результат. Его будут представлять 143 депутата.

Ранее полиция применила слезоточивый газ на митинге левых в центре столицы Франции.

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