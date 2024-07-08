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Полиция применила слезоточивый газ на митинге левых в центре столицы Франции

Полиция использовала слезоточивый газ для разгона левых в Париже

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Yara Nardi/Reuters

Французская полиция применила слезоточивый газ для пресечения беспорядков, которые произошли в центре Парижа во время митинга сторонников левого «Нового народного фронта». Об этом сообщает ТАСС.

Беспорядки начались после того, как были объявлены предварительные итоги второго тура досрочных парламентских выборов, на которых лидирует «Новый народный фронт». Радикалы стали бросать в полицейских камни и бутылки, а затем подожгли несколько обычных и электрических велосипедов.

Полиция была вынуждена использовать слезоточивый газ.

До этого сообщалось, что власти стянули в центр Парижа к площади Республики крупные силы полиции и жандармерии, а также водометы.

7 июля премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил, что в понедельник подаст в отставку.

По результатам второго тура внеочередных парламентских выборов ни один из политических блоков не достиг абсолютного большинства в 289 мест. Второе место после «Нового народного фронта» занимает либерально-центристский блок «Вместе за республику», поддерживаемый президентом Эммануэлем Макроном. На третьем месте — правые из «Национального объединения».

Ранее стало известно, какую партию хотят видеть у власти большинство французов.

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