Путин встретится с Моди

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретится в Москве с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Моди прибудет в Россию с двухдневным визитом. Планируется, что Моди будет в Москве 8 и 9 июля.

В Кремле сообщили, что стороны намерены обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

7 июля сообщалось, что Путин на следующей неделе проведет переговоры с Моди, а также встретится с Совбезом РФ и кабмином.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сравнил с приступом ревности реакцию некоторых западных политиков на готовящийся визит премьер-министра Индии в РФ.

Новостное агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Индии Виная Кватру уточило, что одной из тем переговоров Моди и Путина станет устранение дисбаланса в торговле двух государств. Кроме того, председатель кабинета министров намерен поднять в Москве вопрос об участии граждан его страны в специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что Моди и Путин обсудят быстрый перевод денег между Индией и РФ.