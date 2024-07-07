В МИД Венгрии предупредили об усилении миротворческой миссии Орбана

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал европейских политиков «пристегнуть ремни», поскольку на следующей неделе ожидается продолжение миротворческой миссии венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом пишет РИА Новости.

«Завершается первая неделя председательства Венгрии в ЕС, в ходе которой всем стало ясно, что в ближайшие шесть месяцев это будет миротворческая миссия. Венгрия, венгерское правительство сделает все, чтобы способствовать прекращению войны по соседству, установлению там мира и тому, чтобы Европа спустя два с половиной года наконец смогла вырваться из удушающего военного кризиса», — сказал Сийярто.

По его словам, провоенные европейские политики раскритиковали Орбана из-за его визита в Москву. Министр подчеркнул, что эти нападения не сдержат миротворческую миссию премьера, которая продолжается и усиливается. Сийярто посоветовал политикам из ЕС «пристегнуть ремни безопасности и внимательно следить» за новыми шагами венгерского премьера на следующей неделе.



6 июля Орбан заявил о намерении на следующей неделе провести несколько «таких же неожиданных» встреч после личного общения с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

Ранее в Еврокомиссии назвали визит Орбана в Москву подрывом единства ЕС.