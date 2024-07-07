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В США указали на страх Зеленского перед возвращением Трампа

NYT: Зеленский опасается возвращения Трампа в Белый дом

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Annegret Hilse/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский опасается возвращения Дональда Трампа в Белый дом, что заметно по его последним заявлениям. Об этом пишет газета The New York Times.

В материале отмечается, что в последнее время Зеленского на интервью часто спрашивают о перспективах возвращения Дональда Трампа на пост президента США. И хотя украинский лидер старается аккуратно подбирать слова, эмоции из-за возможности такого развития событий прорываются наружу, говорится в тексте.

Например, пишет газета, в интервью британскому каналу Channel 4 News Зеленский счел пугающим слова Трампа о том, что только он знает, как разрешить конфликт Москвы и Киева.

В то же время NYT со ссылкой на украинских чиновников пишет, что администрация Джо Байдена оставила Киев в подвешенном положении: у него нет необходимого оружия, ни достаточной поддержки от Вашингтона для начала мирного урегулирования.

До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал кандидата в президенты США Дональда Трампа озвучить свой план быстрого завершения конфликта на Украине. Глава государства заявил, что «потенциально готов» встретиться с Трампом и выслушать его предложения.

Ранее заявил, что Путин не сомневается в искренности слов Трампа о конфликте на Украине.

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