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Путин не сомневается в искренности слов Трампа о конфликте на Украине

Путин: Россия серьезно относится к словам Трампа о готовности остановить войну

Президент России Владимир Путин уверен в искренности слов кандидата в президенты США Дональда Трампа о желании урегулировать конфликт на Украине. Об этом российский лидер заявил по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, передает РИА Новости.

«То, что господин Трамп как кандидат в президенты заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, мы к этому относимся вполне серьезно. Не знаком с его возможными предложениями по поводу того, как он собирается это сделать. Это ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне. И мы это поддержим», — заявил российский лидер.

До этого в ходе теледебатов с действующим президентом США Джо Байденом Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах завершит боевые действия на Украине еще до инаугурации. Он отметил, что Вашингтону не следует расходовать средства на этот конфликт.

3 июля президент Украины Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа озвучить свой план быстрого завершения конфликта на Украине.

До этого политтехнолог Сергей Маркелов заявил, что Трамп не сможет выполнить данное на дебатах обещание урегулировать конфликт на Украине.

Ранее в Германии раскрыли судьбу Украины в случае возвращения Трампа.

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