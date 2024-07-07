Эрдоган рассказал о планах Путина по встрече в Турции

Турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил, что президент РФ Владимир Путин рассматривает вариант по проведению переговоров на территории Турции по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Об этом сообщает Anadolu.

«Сейчас мы на таком этапе, когда как только (президент Сирии, — «Газета.Ru») Башар Асад сделает шаг в сторону улучшения отношений с Турцией, мы поступим аналогично», — заявил он.

Эрдоган отметил, что раньше встречался с Асадом «как семья».

«У Путина есть взгляды на проведение встречи в Турции», — добавил президент Турции.

До этого Эрдоган заявлял, что может пригласить президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада для обсуждения сирийского урегулирования. Он также отмечал, что если Путин сможет посетить Турцию, это может стать началом нового процесса нормализации отношений Анкары и Дамаска.

Ранее Песков заявлял, что Кремль пока не может подтвердить участие Москвы в переговорном процессе между Турцией и Сирией.