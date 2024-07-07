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На Украине рассказали, что обсуждают солдаты ВСУ в окопах

«Страна.ua»: солдаты ВСУ обсуждают коррупцию на Украине и Bugatti Зеленской

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Francisco Seco/AP

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения обсуждают повальную коррупцию в стране и автомобиль Bugatti Елены Зеленской. Об этом сообщает журналист Артем Ильин, вступивший в украинскую армию несколько месяцев назад, передает издание «Страна.ua».

В социальных сетях он отмечает, что «достаточно большая часть народа открыто заявляет», что за последние десятилетия государство не дало ничего, кроме «калашмата» и задаются вопросом, зачем быть патриотами.

Кроме того, в ВСУ обсуждают повальную коррупцию на Украине. Также в армии быстро распространяются слухи о том, что супруга Владимира Зеленского Елена якобы приобрела спорткар Bugatti Tourbillo.

«Я откровенно теряюсь и не знаю, что всем ответить. Аргументы о Путине и московских властях не работают», — пишет Ильин.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что украинские военнослужащие по всей линии фронта сильно ослабли, в данный момент они находятся в состоянии крайнего истощения. Эксперт обратил внимание на истощение и недовольство жителей Украины из-за ситуации в стране. Более того, отмена выборов президента заставила граждан сомневаться в легитимности главы государства Владимира Зеленского и действующего правительства, резюмировал он.

Ранее американский военный сравнил действия ВСУ с поведением нацистов.

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