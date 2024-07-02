В действиях Путина увидели грозный сигнал для Запада

Владимир Путин послал Соединенным Штатам сигнал, отправив корабли Северного флота к берегам Кубы. Об этом пишет Daily Express.

В материале отмечается, что развертывание «грозной» атомной подводной лодки на Кубе должно послужить предупреждением Западу о том, что не стоит недооценивать российскую военно-морскую мощь.

В материале отмечается, что Вашингтон с союзниками отслеживали российские корабли с тех пор, как атомная подлодка «Казань» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» покинули базы в Арктике.

12 июня стало известно, что отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного оружия и прибыл в порт кубинской Гаваны. В состав отряда вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти США серьезно относятся к событиям на Кубе.

Ранее стало известно о «беспрецедентных» маневрах российских подлодок вблизи Британии.