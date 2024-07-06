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Премьер Словакии оценил мирную инициативу Орбана по Украине

Фицо поддержал мирную инициативу Орбана по Украине

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David W Cerny/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддерживает мирную инициативу по Украине своего венгерского коллеги Виктора Орбана. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, российско-украинский конфликт не имеет военного решения. Фицо подчеркнул, что относится к политикам, которые поддерживают немедленное перемирие и начало переговоров о мире. В них должны участвовать Украина, Российская Федерация, США, Китай и Евросоюз, считает словацкий премьер.

Фицо подчеркнул, что мир на Украине ускорит процесс принятия этой страны в ЕС. Словакия поддерживает ее присоединение к сообществу, напомнил он.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что визит в Москву продиктован интересами мира и своей страны, даже несмотря на возможные последствия для себя на Западе.

Премьер Венгрии 5 июля посетил Москву, где встретился с Путиным. Визит политика состоялся после поездки в Киев, в котором он провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. После беседы с Путиным Орбан признал, что позиции Киева и Москвы сейчас сильно далеки друг от друга. Несмотря на это, премьер Венгрии пообещал продолжать миротворческие усилия.

Ранее Орбан назвал Путина очень рациональным человеком.

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Визит Орбана в Москву
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