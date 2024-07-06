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Орбан объяснил свой визит в Москву

Орбан: визит в Москву продиктован интересами мира и своей страны

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Алексей Майшев/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что визит в Москву продиктован интересами мира и своей страны, даже несмотря на возможные последствия для себя на Западе. Об этом сообщает Die Weltwoche.

Орбан подчеркнул, что его часто критикуют за то, что он является другом президента Российской Федерации Владимира Путина. Он отметил, что на самом деле он друг венгров, а также мира.

Премьер добавил, что его «христианской обязанностью» является поиск решения российско-украинского конфликта.

До этого Орбан рассказал, о чем спрашивал президента Российской Федерации во время их встречи в Москве.

Премьер Венгрии 5 июля посетил Москву, где встретился с Путиным. Визит политика состоялся после поездки в Киев, в котором он провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. После беседы с Путиным Орбан признал, что позиции Киева и Москвы сейчас сильно далеки друг от друга. Несмотря на это, премьер Венгрии пообещал продолжать миротворческие усилия.

Ранее Орбан назвал Путина очень рациональным человеком.

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