Орбан поделился подробностями встречи с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, о чем спрашивал президента Российской Федерации Владимира Путина во время их встречи в Москве. Об этом сообщает Die Weltwoche.

Орбан подчеркнул, что его задачей было задать вопросы напрямую. Венгерский премьер поинтересовался у Путина о его мнении по поводу имеющихся сценариев мирных переговоров. Президент РФ подчеркнул, что переговоры не могут состояться без участия обеих сторон.

Также Орбан спросил у Путина о возможности прекращения огня до факта начала переговоров, на что Путин ответил, что подобное маловероятно.

Премьер Венгрии также спросил у президента РФ про то, есть ли у него видение или план того, как будет выглядеть архитектура безопасности Европы. Путин ответил, что у Москвы имеется «детальный план» того, как могло бы развиваться взаимоотношение Запада и РФ.

Премьер Венгрии посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным, 5 июля. Визит политика состоялся после поездки в Киев, в котором он провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. После беседы с Путиным Орбан признал, что позиции Киева и Москвы сейчас сильно далеки друг от друга. Несмотря на это, премьер Венгрии пообещал продолжать миротворческие усилия.

Ранее Орбан назвал Путина очень рациональным человеком.