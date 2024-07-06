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Орбан назвал особенным разговор с Путиным

Орбан назвал Путина правителем настоящей империи

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал президента России Владимира Путина правителем «настоящей империи». Об этом политик заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche по итогам визита в Москву.

«Можно вообразить то, чем он управляет. Территория, люди, огромные географические сокровища», — заявил Орбан.

Премьер Венгрии подчеркнул, что Россия — это настоящая империя, тогда как Путин правит этой империей. Также Орбан назвал разговор с президентом РФ «особенным».

Орбан подчеркнул, что его задачей в ходе переговоров было задать вопросы напрямую. Венгерский премьер поинтересовался у Путина о его мнении по поводу имеющихся сценариев мирных переговоров.

Орбан также назвал Путина очень рациональным человеком.

Премьер-министр Венгрии прибыл в Москву 5 июля для встречи с российским лидером. Орбан назвал свой визит продолжением «мирной миссии», когда опубликовал фото из аэропорта «Внуково».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо восхитился Орбаном из-за поездки в Киев и Москву.

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Визит Орбана в Москву
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