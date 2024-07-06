Вашингтону посоветовали «не плевать» в лицо и учиться дипломатии

Москва и Пекин демонстрируют такой уровень дипломатии, о котором Вашингтон может только мечтать. Такое мнение выразил экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор в интервью Judging Freedom, доступном на YouTube.

В ходе интервью, ведущий озвучил мнение, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — один из ключевых столпов «справедливого многополярного миропорядка». Организация также будет действовать сообща с БРИКС. Ведущий подчеркнул, что впоследствии часть мира может отказаться от долларовой валюты сказав «американцам и их доллару проваливайте».

«Они нам так скажут, потому что мы их к этому подтолкнули, а не потому, что они все проснулись с утра и ни с того ни с сего решили: «Мы к Америке настроены враждебно». Они просто устали пытаться вести с нами дела и получать от нас плевки в лицо», — заявил Макгрегор в ответ.

Экс-полковник подчеркнул, что в случае Москвы это весьма актуально, поскольку Вашингтон неоднократно «плевал в лицо» президенту РФ Владимиру Путину. Макгрегор указал, что нечто очень похожее испытал и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин.

До этого глава Белого дома Джо Байден допустил вмешательство военных США в возможную войну КНР с Тайванем. В ответ на это в Минобороны Китая посоветовали США «приготовиться к аду».

Ранее Путин заявил о «сигнале» ШОС всему миру.