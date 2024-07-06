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Иностранные лидеры поздравили Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана

Асад, Лукашенко и Алиев поздравили президента Ирана Пезешкиана с победой на выборах

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Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Ряд иностранных лидеров поздравили Масуда Пезешкиана с победой на внеочередных выборах президента Ирана.

Как отмечает Regnum, среди поздравивших Пезешкиана президенты Сирии, Азербайджана и Белоруссии Башар Асад, Ильхам Алиев и Александр Лукашенко.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также поздравили Пезешкиана с победой, сообщает ТАСС. Саудовский монарх выразил надежду на «дальнейшее развитие отношений между двумя братскими странами и народами».

До этого президент России Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост главы Ирана. Путин отметил, что российско-иранские отношения носят дружественный и добрососедский характер. По его словам, Москва и Тегеран эффективно координируют усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня. По результатам обработки всех 30,530 млн бюллетеней Пезешкиан набрал 16,384 млн голосов избирателей — по меньшей мере 53,6% от общего числа. Он станет девятым президентом республики в истории Исламской Республики Иран.

Ранее Путин оценил рост товарооборота между Россией и Ираном.

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