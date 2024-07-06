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Турция недовольна позицией Запада по урегулированию между Баку и Ереваном

Глава МИД Турции Фидан: Анкара недовольна политикой Запада на Кавказе

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Burhan Ozbilici/AP

Турцию не устраивает подход Запада к урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, некоторые западные страны отдают предпочтение Еревану. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на заседании министров иностранных дел стран Организации тюркских государств в Азербайджане, передает ТАСС.

«Нас не устраивает несбалансированное отношение некоторых западных стран, которые открыто отдают предпочтение Армении и игнорируют озабоченность Азербайджана», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Как отметил Фидан, Анкара ценит «решимость и позитивный подход» Азербайджана к заключению мирного соглашения с Арменией.

До этого премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов поднять уровень отношений с Соединенными Штатами до стратегического партнерства.

По словам Пашиняна, страны привержены к развитию сотрудничества в области демократических реформ и укрепления устойчивости экономики. Эта приверженность двух государств, отметил глава армянского кабмина, «нашла отражение в концепции повышения стратегического диалога между Арменией и США на уровень стратегического партнерства».

Ранее в МИД Армении высказались о сроках подписания мирного договора с Азербайджаном.

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