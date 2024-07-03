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В МИД Армении высказались о сроках подписания мирного договора с Азербайджаном

Мирзоян: мирный договор с Азербайджаном может быть подписан в течение месяца

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Ереван и Баку могут доработать мирное соглашение и подписать этот важный документ в течение месяца. Об этом заявил Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, сообщает РИА Новости.

«Мы надеемся и считаем реалистичным, и я сам также заявлял, что мы можем доработать мирное соглашение и подписать этот очень важный документ с Азербайджаном в течение месяца, работая быстро и интенсивно», – сказал дипломат.

По словам Мирзояна, Армения настроена очень конструктивно, ее предложения и подходы прозрачны. Он также выразил уверенность, что существует историческая возможность установления прочного мира в регионе.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян отметил ранее, что Ереван и Баку могут подписать мирное соглашение после согласования нескольких штрихов.

До этого министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что территориальные претензии к Баку со стороны Еревана являются препятствием для заключения мирного договора. Дипломат подчеркнул, что претензии к суверенитету Азербайджана в конституции Армении мешают урегулированию конфликта между сторонами.

Ранее в МИД РФ заявили, что Запад хочет «оторвать» Армению и Азербайджан от России.

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