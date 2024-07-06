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Экс-премьер Украины счел, что связи Запада с Зеленским созданы «для картинки»

Азаров: улыбки и рукопожатия политиков ЕС с Зеленским оказались лишь картинкой

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Ukrainian Presidential Press/Reuters

Поддержка украинского лидера Владимира Зеленского, улыбки и рукопожатия со стороны представителей европейского истеблишмента оказались лишь красивой постановочной картинкой, которая не имеет отношения к реальности. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Поддержка, улыбки и рукопожатия европейских политиков с Зеленским – это лишь красивая постановочная картинка, не имеющая ничего общего с реальной жизнью, с которой сталкиваются обычные украинцы», - написал он.

По его словам, украинские беженцы сталкиваются с оскорблениями со стороны местных жителей в ЕС. К примеру, в Польше местные не гнушаются оскорблениями в адрес украинских женщин и детей, подчеркнул Азаров.

До этого сообщалось, что Зеленский готовится к ослаблению поддержки Украины со стороны Запада, страны Европы и США могут «с меньшим энтузиазмом» отнестись к помощи ВСУ на фоне американских выборов.

Ранее в США анонсировали встречу Байдена с Зеленским.

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