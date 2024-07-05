В США анонсировали встречу Байдена с Зеленским

Президент США Джо Байден проведет коллективную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами других государств, которые заключили двусторонние соглашения с Киевом, на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Соединенных Штатов.

«На полях саммита президент Байден проведет мероприятие с президентом Зеленским и примерно 20 нашими союзниками и партнерами, которые подписали двусторонние соглашения по безопасности с Украиной», — сказал американский чиновник на специальном онлайн-брифинге, который посвящен предстоящему саммиту.

5 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне планируется принять решение об усилении систем противовоздушной и противоракетной обороны альянса. По его словам, это коснется, в том числе, новой базы ракетной системы AEGIS Ashore в Польше.

До этого Столтенберг сказал, что для мирного решения украинского конфликта Киеву нужно больше оружия, поэтому это станет главной темой саммита НАТО, который пройдет в США 9-11 июля, отметил он.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО обсудят визит Орбана в Москву.