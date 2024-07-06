Будапешт отменил встречу глав МИД Германии и Венгрии из-за Шольца

Будапешт отменил встречу глав МИД Германии и Венгрии, которая должна была состояться в понедельник, после заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о неприемлемости визита главы венгерского кабмина Виктора Орбана в РФ. Об этом пишет Bloomberg.

«Венгрия внезапно заявила министру иностранных дел Германии, что ее присутствие нежелательно после того, как ее босс, канцлер Олаф Шольц раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его необъявленную поездку в Москву», — говорится в сообщении издания.

Как сообщает агентство, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок должна была встретиться со своим венгерским коллегой в Будапеште в понедельник для переговоров, однако венгерское правительство отменило встречу в пятницу вечером в последний момент.

Это «стало неожиданностью для правительства Германии», добавляется в материале.

До этого немецкая газета Der Tagesspiegel писала, что Орбан совершил неожиданный визит в Россию, вызвав разочарование многих европейских политиков.

Шольц заявлял, что Орбан отправился в Москву не как глава Совета ЕС, а как глава венгерского кабмина, он не может представлять позицию Евросоюза по Украине.

Ранее в Белом доме выразили обеспокоенность из-за визита Орбана в Россию.