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В Белом доме выразили обеспокоенность из-за визита Орбана в Россию

Белый дом: визит Орбана в Москву не способствует урегулированию на Украине

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Алексей Майшев/РИА Новости

США обеспокоены визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает ТАСС.

По ее словам, визит главы венгерского кабмина в Москву «не способствует делу мира и является контрпродуктивным в плане продвижения суверенитета, целостности и независимости Украины».

Орбан прибыл в Москву 5 июля. В ходе встречи, которая прошла в Сенатском дворце Кремля, премьер Венгрии и президент России Владимир Путин в том числе обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.

Российский лидер заявил после окончания переговоров с Орбаном, что Москва выступает за полное и окончательное завершение украинского конфликта. Он также подчеркнул, что России настаивает на выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из четырех новых регионов РФ.

Ранее в Еврокомиссии назвали визит Орбана в Москву подрывом единства ЕС.

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