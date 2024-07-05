В Белом доме выразили обеспокоенность из-за визита Орбана в Россию

США обеспокоены визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает ТАСС.

По ее словам, визит главы венгерского кабмина в Москву «не способствует делу мира и является контрпродуктивным в плане продвижения суверенитета, целостности и независимости Украины».

Орбан прибыл в Москву 5 июля. В ходе встречи, которая прошла в Сенатском дворце Кремля, премьер Венгрии и президент России Владимир Путин в том числе обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.

Российский лидер заявил после окончания переговоров с Орбаном, что Москва выступает за полное и окончательное завершение украинского конфликта. Он также подчеркнул, что России настаивает на выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из четырех новых регионов РФ.

Ранее в Еврокомиссии назвали визит Орбана в Москву подрывом единства ЕС.