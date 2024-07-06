Госдума начала рассмотрение проекта о конфискациях за организацию незаконной миграции

Госдума приступила к рассмотрению законопроекта о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Госдума приступила к рассмотрению законопроекта о конфискации денег, имущества и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции», — отметил он.

Как подчеркнул Володин, речь идет о выдаче поддельных справок и нелегальном завозе мигрантов на территорию России.

До этого сообщалось, что, согласно пояснительной записке к законопроекту, одним из средств противодействия организации незаконной миграции, если она была совершена из корыстных побуждений, может стать конфискация имущества, полученного в результате преступления.

Глава министерства внутренних дел (МВД) РФ Владимир Колокольцев заявлял, что в России в два раза возросло количество выявленных преступлений, связанных с незаконной миграцией.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут проект о проверке знания русского языка у детей мигрантов.