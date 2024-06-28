В Госдуму внесут проект о проверке знания русского языка у детей мигрантов

В Государственную думу Российской Федерации на рассмотрение внесут законопроект, который предполагает проверку детей иностранцев, у которых нет гражданства РФ, на знание русского языка перед приемом в школы. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что авторами предложения стали парламентарии от фракции ЛДПР во главе с их лидером Леонидом Слуцким.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что для получения образования в школе ребенку необходимо владеть русским языком, уметь свободно на нем разговаривать, а также усваивать образовательную программу. В документе подчеркивается, что далеко не все иностранцы, приезжающие в РФ, обладают необходимыми знаниями языка.

В случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2025 года, говорится в публикации.

До этого руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство проверит 13 высших учебных заведений, которые проводят экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства РФ для иностранцев.

Ранее в Рособрнадзоре заявили о готовности ввести устную часть в экзамен для мигрантов.