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В Госдуму внесут проект о проверке знания русского языка у детей мигрантов

Проект о проверке знания русского у детей мигрантов перед школой внесут в ГД

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Jake Warga/Global Look Press

В Государственную думу Российской Федерации на рассмотрение внесут законопроект, который предполагает проверку детей иностранцев, у которых нет гражданства РФ, на знание русского языка перед приемом в школы. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что авторами предложения стали парламентарии от фракции ЛДПР во главе с их лидером Леонидом Слуцким.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что для получения образования в школе ребенку необходимо владеть русским языком, уметь свободно на нем разговаривать, а также усваивать образовательную программу. В документе подчеркивается, что далеко не все иностранцы, приезжающие в РФ, обладают необходимыми знаниями языка.

В случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2025 года, говорится в публикации.

До этого руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство проверит 13 высших учебных заведений, которые проводят экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства РФ для иностранцев.

Ранее в Рособрнадзоре заявили о готовности ввести устную часть в экзамен для мигрантов.

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