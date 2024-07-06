Байден заявил о наличии у него преемника

Президент США Джо Байден заявил, что у него есть план преемственности, несмотря на уверенность в собственных силах для победы на выборах. Об этом пишет РИА Новости.

«У нас есть планы преемственности. Для чего мне сейчас нужен план преемственности? Вы знаете, я имею в виду… в любом случае», — сказал он журналистам.

По словам лидера страны, он уверен в своих силах для переизбрания на второй президентский срок и не рассматривает возможность снятия своей кандидатуры с предвыборной гонки.

6 июля в интервью Байден заявил, что за годы президентства он «остановил» российского лидера Владимира Путина, расширил Североатлантический альянс и сплотил 50 государств вокруг Украины, поэтому достоин второго срока.

До этого президент США признался, что не проходил тест на когнитивные способности, и уклонился от ответа на вопрос о том, готов ли сделать это и показать американцам результаты тестирования.

Ранее в Белом доме признали, что после провала на дебатах Байден консультировался с врачом.